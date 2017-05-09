Cегодня станет известен первый финалист Лиги чемпионов

2017-05-09 07:19 | www.apa.az | 3

Итальянский "Ювентус" и представляющий Францию клуб "Монако" сыграют во вторник в ответном полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов.

Как передает АПА, в гостевой встрече "Ювентус" победил со счетом 2:0.

21 год прошел с последней победы "Ювентуса" в Лиге чемпионов - в 1996 году на Олимпийском стадионе Рима туринцы в серии пенальти обыграли "Аякс" из Нидерландов. С тех пор четырежды "Ювентус" проигрывал в финалах.

В 2004 году "Монако" единственный раз в своей истории играл в финале Лиги чемпионов, уступив "Порту" - 0:3.

Матч "Ювентус" - "Монако" начнется в 22:45, главным арбитром назначен Бьерн Кейперс из Нидерландов.

10 мая состоится ответный полуфинал в паре испанских команд "Атлетико" и "Реал" (первая игра завершилась домашней победой "Реала" - 3:0).