Баку-2017: Начинаются соревнования по гандболу

2017-05-09 08:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Во вторник стартуют соревнования по гандболу в рамках IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Во второй день соревнований пройдут групповые игры среди мужских и женских команд.

Мужская команда Азербайджана встретится с командой Пакистана, национальная женская сборная Азербайджана – со сборной Камеруна.

Расписание игр:

09:00 - 21:50 Группа А. Мужчины. Саудовская Аравия - Алжир Группа B. Мужчины. Марокко - Турция Группа А. Женщины. Турция - Узбекистан Группа А. Женщины. Камерун - Азербайджан Группа А. Мужчины. Пакистан - Азербайджан Группа B. Мужчины. Ирак - Иордания

Игры исламской солидарности Баку-2017, открытие которых состоится 12 мая, будут проходить с 8 по 22 мая в столице Азербайджана на 16 спортивных площадках по 20 видам спорта – 17 олимпийским и трем неолимпийским видам спорта.

(Текст: Кямаля Сеидова)