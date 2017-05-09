Баку-2017: Начинаются соревнования по гандболу
2017-05-09 08:00 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Во вторник стартуют соревнования по гандболу в рамках IV Игр исламской солидарности Баку-2017.
Во второй день соревнований пройдут групповые игры среди мужских и женских команд.
Мужская команда Азербайджана встретится с командой Пакистана, национальная женская сборная Азербайджана – со сборной Камеруна.
Расписание игр:
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09:00 - 21:50
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Группа А. Мужчины. Саудовская Аравия - Алжир
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Группа B. Мужчины. Марокко - Турция
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Группа А. Женщины. Турция - Узбекистан
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Группа А. Женщины. Камерун - Азербайджан
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Группа А. Мужчины. Пакистан - Азербайджан
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Группа B. Мужчины. Ирак - Иордания
Игры исламской солидарности Баку-2017, открытие которых состоится 12 мая, будут проходить с 8 по 22 мая в столице Азербайджана на 16 спортивных площадках по 20 видам спорта – 17 олимпийским и трем неолимпийским видам спорта.
(Текст: Кямаля Сеидова)