В Карабахе погибли трое армянских военнослужащих
2017-05-09 09:05 | www.oxu.az | 3
На оккупированных вооруженными силами Армении азербайджанских территориях при падении автомобиля в водоем погибли трое армянских военнослужащих.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, в водоем упал автомобиль марки «Вилис», водитель и два пассажира которого утонули.
По предварительным данным, утонули военнослужащие срочники Рубен Барсегян (1998 года рождения), Рафаель Бишарян (1997 года рождения) и Рубен Мнацаканян (1998 года рождения).
A.M.