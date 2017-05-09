Как наши отцы штурмовали Вену и первыми водрузили знамя над Бранденбургскими воротами Берлина (ВИДЕО)

2017-05-09 09:00 | www.trend.az | 3

Эльхан Алескеров

Не случайно, что из всех праздников советского периода День Победы - 9 Мая - остается в Азербайджане единственным, который не изменил своего содержания и своей значимости. Азербайджан принес в жертву в этой войне значительную часть своего населения и огромную часть своих природных ресурсов, в первую очередь нефть. С первых дней Великой Отечественной войны в Азербайджане были сформированы национальные стрелковые дивизии. Согласно приказу Ставки Верховного главнокомандующего, в 1941 году при резервном 168-м полку 46-й армии началась работа по формированию 223-й Азербайджанской стрелковой дивизии. Укомплектованная из жителей республики дивизия под командованием генерал-майора Гейбатова Гейбата Атамоглан оглу участвовала во многих сражениях войны. В ночь на 10 декабря 1942 года дивизия сменила в первом эшелоне части 9-го стрелкового корпуса на северном берегу реки Терек, в 50 километрах восточнее города Моздок. Здесь, в лесистой местности, 9 января 1943 года была снята уникальная для советского времени фотография, на которой офицеры и солдаты 223-й Азербайджанской стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Гейбата Гейбатова до начала наступления на Моздок совершают священный намаз.

Пройдя долгий путь до штурма Вены, дивизия участвовала в освобождении многих населенных пунктов, в том числе Белграда и Будапешта. За боевые заслуги при освобождении от фашистов Белграда 223-я дивизия была удостоена почетного наименования «Белградская».

Не менее славный путь прошла и другая - 416-я Азербайджанская стрелковая дивизия, которая была создана приказом командующего войсками Закавказского военного округа 22 февраля 1942 года со штабом в городе Уджар. Дивизия начала свой славный боевой путь на Северном Кавказе и завершила войну в Берлине. За успехи и героизм личного состава в боях за Таганрог она получила наименование «416-я Таганрогская дивизия». В самом конце войны азербайджанская дивизия прославилась при взятии 2 мая 1945 года столицы третьего рейха Берлина. В своей книге воспоминаний "Весна победы" генерал-лейтенант Федор Боков, бывший в годы войны заместителем начальника Генерального штаба и членом Военного совета 5-й ударной армии, рассказывает о наиболее интересных военных операциях, в которых участвовала 416-я Азербайджанская стрелковая дивизия. В книге рассказывается о подвигах воинов-азербайджанцев во время взятия советскими войсками наиболее важных стратегических объектов столицы фашистской Германии, в том числе символа Берлина - Бранденбургских ворот. «Утром 21 апреля 1945 года 416-я дивизия одной из первых ворвалась на окраины Берлина. В тот же день 416-я дивизия штурмует город Штраусберг. 27 апреля 416-я дивизия вышла на западную окраину столицы Германии, форсировала реку Шпрее и в упорном бою завладела мостом на западном берегу реки. 30 апреля штурмовые отряды 416-й дивизии прорвались к Шлоссплацу — площади. Начальник политотдела Азербайджанской Краснознаменной ордена Суворова 416-й Таганрогской стрелковой дивизии, уроженец Баку полковник Рашид Асад оглу Меджидов первым водрузил флаг над Бранденбургскими воротами Берлина».

Генерал Боков написал в своих мемуарах: "После победы у Бранденбургских ворот был проведён митинг. Первым выступил генерал В.П.Зюванов. Он с большим подъемом говорил о подвигах наших воинов при штурме Берлина и о великом значении победы. Последний выстрел в историческом сражении за Берлин, сказал генерал, прозвучал здесь, у Бранденбургских ворот, и этот выстрел сделали сыны азербайджанского народа. Память о героях штурма столицы фашистской Германии будет жить в веках. Мы с вами счастливые люди, участники битвы и живые свидетели того, как победоносно завершилась война".

Следует отметить, что в то время, когда 9 мая в Азербайджане отмечают День Победы, наши недоброжелатели на оккупированных землях празднуют день оккупации города Шуша. Однако кто, как ни «многострадальцы», хорошо понимают, что наше гостеприимство имеет предел и за вероломство им придется платить. Рано или поздно мы вернем истинным хозяевам построенную в горах Карабаха жемчужину азербайджанского зодчества город Шуша-Панахабад, а также все другие оккупированные территории. В Азербайджане никто не сомневается, что флаг победы будет водружен над Шушой, как это сделали наши отцы в Вене и Берлине.

Эльхан Алескеров, руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии

http://bakunetwork.com



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