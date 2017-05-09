В Азербайджане объявлен призовой конкурс среди композиторов (ВИДЕО)

2017-05-09 09:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане объявлен конкурс среди композиторов, сочиняющих романсы, который проводится телеканалом “Mədəniyyət” (Культура) и Азербайджанским радио, сообщили Trend Life в пресс-службе телеканала.

Главная цель конкурса – пропаганда жанра романса и представление широкой общественности произведений талантливой молодежи.

Основоположником жанра романса в национальной музыкальной культуре является Асаф Зейналлы. Первым произведением в жанре романса стала композиция “Ölkəm” (Моя страна). Его романсы «Родина», «Вопрос», «Чадра», «Сейран» и другие до сих пор исполняются в народе. Важная роль романсов Асафа Зейналлы заключается не только в том, что они были первыми образцами этого жанра: произведения занимают почетное место в азербайджанской вокальной музыке как одни из лучших, наметивших основные черты национального стиля камерно-вокальной музыки. Именно в его романсах впервые намечается и линия лирического-личностного, получившая впоследствии продолжение в творчестве многих композиторов Азербайджана. Романсы Узеира Гаджибейли “Sənsiz” и “Sevgili canan”, Сулеймана Алескерова “Vətənimdir”, Огтая Зульфугарова “Yad eylərəm” и другие композиции преподаются в Бакинской музыкальной академии и Азербайджанской национальной консерватории.

"Сегодня есть большая потребность в создании новых произведений в жанре романса. Поэтому по инициативе директора телеканала “Mədəniyyət”, заслуженного артиста Азербайджана, известного вокалиста Рамиля Гасымова проводится этот конкурс", - говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе необходимо до 30 июня послать ноты произведения и запись исполнителя в цифровом формате на medeniyyettv@aztv.az. Победители первых трех мест будут отмечены денежными призами. Авторы романсов должны учитывать современные мотивы, идеологическую направленность и духовные ценности. В качестве слов к композициям можно использовать стихи классиков и молодых поэтов.

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(Автор: Вугар Иманов)