Зажигательное шоу "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

2017-05-09 09:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Почетный гость первого Бакинского шопинг-фестиваля (Baku Shopping Festival), итальянский бизнесмен и филантроп Джанлука Вакки, известный как звезда соцсетей - "Танцующий миллионер" выступил с ди-джей программой "Enjoy" в Elektra Hall, сообщает Trend Life.

Вечер начался зажигательными треками азербайджанского ди-джея Ruido Loco. Нереальное световое шоу, потрясающая музыка, армия фанатов – таким запомнится грандиозное шоу Джанлуки Вакки, который покорил бакинцев и гостей города своей энергией, взрывными сетами и креативом.

"Танцующий миллионер" с удовольствием фотографировался с поклонниками, пленив безграничным обаянием и искренностью.

Как правило, состоятельные люди стремятся скрыть свою жизнь от СМИ и наслаждаются богатством в уединении. Джалука к таким не относится – он не только не стесняется, а напротив, показывает всему миру, как нужно наслаждаться жизнью. Кстати, весной 2015 года он даже издал книгу "Наслаждайся", в которой поделился принципами гедонизма, который он исповедует. Главная цитата танцующего миллионера: "У Вас только одна жизнь и прожить ее нужно не по стереотипам, навязанных обществом, а так, как хочется именно вам. Не откладывайте жизнь на потом, наслаждайтесь ней сейчас. Enjoy my friends!".

Бакинский шопинг-фестиваль проходит с 10 апреля по 10 мая при организационной поддержке Бюро конгрессов при министерстве культуры и туризма, и охватывает сразу несколько направлений - торговлю, туризм, сферу развлечений, моды и культуры.

В рамках фестиваля многочисленные торговые центры города предлагают гостям специальные скидки, в пунктах временной торговли в широком масштабе представлены торговые марки Азербайджана и ряда зарубежных стран. В период проведения фестиваля организованы лотереи, обеспечена выдача бонусных карт. Граждане Азербайджана и иностранные туристы могут воспользоваться системой Tax Free при покупке товаров на сумму сто манатов и выше.

Также проводятся различные развлекательные программы - концерты, театральные и кинопремьеры, выставки-ярмарки, торжественные церемонии и показы мод, организованы ежедневные шоу - выступления ди-джеев и аниматоров, певцов и артистов, флешмобы, парад маскотов, танцы, выступления акробатов и т.д., способствующие превращению фестиваля в большой праздник.

В центре столицы, в отелях и торговых центрах установлены информационные киоски. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте фестиваля http://bakushopfest.com/, который функционирует на нескольких языках.

Следующий шопинг-фестиваль будет проведен в октябре этого года.