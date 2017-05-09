Еще 39 студентов проходят стажировку в одном из самых люксовых отелей в Баку – ФОТО

2017-05-09 10:00 | www.oxu.az | 3

Студенты из Азербайджанского университета туризма и управления участвуют в программе стажировки в отеле Fairmont Baku, Flame Towers.

Принимая активное участие в государственной программе роста занятости населения в Азербайджане и поддержке инициатив социальной ответственности, отель Fairmont Baku, Flame Towers и в этом году вносит очередной вклад в эти направления.

Таким образом, процесс принятия на стажировку студентов из Азербайджанского университета туризма и управления, объявленный ранее в этом году, был окончен. В итоге 39 студентов получили возможность использовать теоретические знания, полученные во время обучения, в реальной рабочей среде.

Стажеры, прошедшие все этапы интервью, смогут практиковать свои навыки в отеле Fairmont Baku в течение последующих 5-ти месяцев, получив при этом бесценный опыт работы в профессиональной атмосфере и при опеке гуру отельного бизнеса. Наличие такого международного опыта в CV является ценным показателя для студентов в дальнейшем развитии карьеры.

Следует отметить, что с момента зарождения этого проекта в 2014 году, 182 студента из вышеупомянутого учреждения, а также из British Council и «Asan Xidmət» прошли стажировку в отеле Fairmont Baku, Flame Towers. 23 студента были приняты на работу, а некоторые из них уже начали вкладывать усилия в развитие туризма в стране на руководящих должностях в бакинском филиале международной сети отелей Fairmont Hotels & Resorts.

«Как отель, мы очень рады предоставить возможность студентам, которые в перспективе являются будущими руководителями отельного бизнеса страны и за рубежом. Эта программа стажировки является отличной возможностью для студентов получить профессиональный опыт работы на реальном рабочем месте, увидеть и применить знания, полученные в университете, ощутить ценность гостеприимства, оказываемого гостям, персоналом нашего отеля», - сказал директор по персоналам Агиль Аллахвердиев.

Об отеле Fairmont Baku, Flame Towers

Предлагая неповторимую городскую панораму и виды на Каспийское море, роскошный 5-ти звездочный отель Fairmont Baku, Flame Towers, включает 318 превосходно оборудованных номеров, люксов и апартаментов с обслуживанием. В ванных комнатах типа Спа, отделанных мрамором, имеются эксклюзивные туалетные принадлежности Le Labo Rose 31. Гостям предлагаются номера с док-станцией для iPod и кофеваркой. Ограниченное количество номеров предлагает доступ в эксклюзивный лаундж Fairmont Gold. Расположенный на 19 этаже Fairmont Gold Lounge предлагает бесплатный изысканный завтрак-буфет, безалкогольные и местные алкогольные напитки, изумительные десерты и канапе в течение дня. В ресторане Le Bistro предлагается богатый выбор блюд французской и местной кухни. В лаундж-баре Nur можно заказать фирменные коктейли и кальян. В центре ESPA предоставляются роскошные спа-процедуры, в том числе хамам, сауна и различные виды массажа. Гости также могут искупаться в открытом бассейне или позаниматься в фитнес-центре. Отель предлагает беспроводной доступ в Интернет во всех номерах, что является бесплатным для членов нашего клуба Fairmont President's Club.

Fairmont Hotels & Resorts

Fairmont Hotels & Resorts, воссоединяя гостей с лучшими местами по различным туристическим направлениям, предоставляет путешественникам незабываемые впечатления, первоклассный сервис и роскошные отели по всему миру. Каждый отель бренда Fairmont отражает энергию, историю и культуру местности благодаря местной кухне, оригинальному дизайну и декору баров и залов, находящихся на территории отеля.

С более чем 70 отелями по всему миру и многими другими на подходе коллекция Fairmont может похвастаться одними из самых востребованных отелей в мире, включая The Plaza в Нью-Йорке, The Savoy в Лондоне, Fairmont Peace Hotel в Шанхае и Fairmont Le Château Frontenac в Квебек (Канада). Fairmont принадлежит группе FRHI, ведущей глобальной гостиничной компании, которая управляет более чем 130 отелями и имеет брендированные жилые объекты под брендами Raffles, Fairmont и Swissôtel.

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Рафаэль Салманов

Менеджер, Маркетинг и Связи с Общественностью

Fairmont Baku, Flame Towers

1A, Mehdi Huseyn Baku, Azerbaijan

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