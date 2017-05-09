Диана Гаджиева на исторической красной дорожке "Евровидения" (ФОТО)

2017-05-09 10:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Киеве (Украина) прошла торжественная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2017", сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса. Делегации 42 стран-участниц прошли по красной дорожке, которая является самой длинной в истории этого песенного конкурса – 265 метров.

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" Диана Гаджиева (сценический псевдоним Dihaj) прошлась по красной ковровой дорожке в сопровождении мужчины в маске коня. Напомним, что именно этот персонаж является главным героем конкурсного номера певицы.

Для появления перед публикой яркая, харизматичная и экстравагантная Диана Гаджиева выбрала футуристический образ.

На конкурсе Диана Гаджиева выступит с песней Skeletons. Авторы конкурсной песни Skeletons - композитор и продюсер Иса Меликов и Сандра Бьюрман. Финал международного песенного конкурса "Евровидение-2017" пройдет в Киеве 13 мая, полуфиналы - 9 и 11 мая.

Dihaj выступит в первом полуфинале конкурса.

(Автор: Джани Бабаева)