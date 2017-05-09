Режим прекращения огня был нарушен 111 раз

2017-05-09 10:03 | www.apa.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60, 82 и 120 миллиметровые минометы (29 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 111 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селах Вазашен, Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Мосесгех, Айгедзор, Чинари и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Ферехли, Бала Джафарли, Гызылгаджылы, Мезем и на безымянных высотах Газахского района, в селах Агдам, Мунджуглу, Коханеби и на безымянных высотах Товузского района, в селе Гаравелилер и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шураабад, Шыхлар, Ширванлы, Кенгерли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Горган, Гараханбейли Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраилского районов.