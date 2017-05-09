Президент Азербайджана принял участие в церемонии по случаю Дня Победы
2017-05-09 10:15 | www.apa.az | 2
9 мая в Баку состоялась торжественная церемония по случаю 72-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне.
Как сообщает АПА, в церемонии приняли участие Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Встретившись с ветеранами, Президент Ильхам Алиев поздравил их с Днем Победы.
Президент Азербайджана возложил венок к памятнику дважды Герою Советского Союза, генерал-майору танковых войск Ази Асланову, встретился с членами его семьи, поздравил их с праздником Победы.
Глава государства сфотографировался на память с ветеранами Второй Мировой войны.
Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед Верховным главнокомандующим. В мероприятии участвовали официальные лица государства и правительства Азербайджана.