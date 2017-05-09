ВС Армении нарушили режим прекращения огня более 100 раз за сутки

2017-05-09 10:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60-, 82- и 120-миллиметровые минометы (29 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 111 раз, сообщает во вторник минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селах Вазашен, Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Мосесгех, Айгедзор, Чинари и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Ферехли, Бала Джафарли, Гызылгаджилы, Мезем и на безымянных высотах Газахского района, в селах Агдам, Мунджуглу, Коханеби и на безымянных высотах Товузского района, в селе Гаравелилер и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шураабад, Шихлар, Ширванлы, Кенгерли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Горган, Гараханбейли Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.