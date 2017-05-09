"Алиса - навстречу новым приключениям" - путешествие в сказку (ФОТО/ВИДЕО)

2017-05-09 10:15 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Представляем вниманию читателей Trend Life эксклюзивный видеоролик с первых премьер детского шоу-мюзикла "Алиса - навстречу новым приключениям".

Зрелищный детский шоу-мюзикл состоится на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 11 июня в 12.00.

Зрителей ожидает абсолютно новое и неожиданное прочтение вечного сюжета Льюиса Кэрролла. В этом шоу чудеса становятся реальностью, а реальность похожа на чудо. Неожиданные образы, красочные разнообразные декорации, уникальные костюмы, остроумная актёрская игра и выразительная музыка не оставят равнодушными как юных зрителей, так и взрослую аудиторию.

Создатели шоу сохранили ключевые сцены из книги Кэрролла, автором сценария является выпускник Американской школы искусств.

Сюжет о путешествии девочки Алисы по волшебной стране заиграл абсолютно новыми красками. Сюрреалистические грибы в человеческий рост и танцы на сцене Безумного Чаепития, неожиданные световые эффекты и динамичное переключение от номера к номеру, борьба добра и зла, противостояние белой и красной королев, автоботов и десептиконов, взрослый и детский миры – все эти противоречивые реальности обретут гармонию и взаимопонимание благодаря силе человеческого сердца, а гигантские трансформеры ростом в два с половиной метра - Оптимус Прайм, БамблБи, Роудбастер, Сентинел Прайм, Мегатрон, ШокВейв и Гальватрон со световыми и звуковыми эффектами удивят абсолютно всех – ведь это страна чудес!

Шоу-мюзикл "Алиса навстречу новым приключениям" - это не только любимый всеми сюжет о путешествии любознательной девочки в сказочную страну, это еще и эксклюзивные декорации, которые в полной мере воссоздали фантастический мир, описанный Кэрроллом в сказке "Алиса в стране чудес".

Столько ещё красок, тайн, добра, красоты хранится в стране чудес, которая известна всем и одновременно своя у каждого. Лучший способ поверить в сказку - это увидеть ее собственными глазами.

Билеты можно приобрести в кассах города, цена - от 10 до 25 манатов. За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам 050 291 50 51, 050 856 01 02, 012 493 00 63.

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