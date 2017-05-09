В Южной Корее начались досрочные президентские выборы

2017-05-09 10:23 | www.apa.az | 2

В Южной Корее начались досрочные президентские выборы.

Как сообщает АПА со ссылкой на Reuters, избирательные участки открылись в 06:00 и закроются в 20:00.

Опрос Gallup Korea, результаты которого были опубликованы 3 мая, показал, что из 13 кандидатов наибольшими шансами на победу обладают Мун Чжэ Ин от Демократической партии, которого поддержали 38 процентов опрошенных, и Ан Чхоль Су от центристской Народной партии с поддержкой на уровне 20 процентов.

Отметим, бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе была отстранена от должности и позже арестована по обвинению в причастности к взяточничеству и злоупотреблении властью.