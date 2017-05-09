Буду стараться попасть в финал на Играх исламской солидарности – азербайджанская гимнастка (ФОТО)

2017-05-09 10:21 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Молодая азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова надеется показать хорошее выступление на Играх исламской солидарности. Об этом она сказала в интервью Trend.

«Игры исламской солидарности для меня очень важный и большой старт. Я буду очень стараться хорошо выступить, попасть в финал и не подвести свою команду», - сказала Агамирова.

Она отметила, что на Играх выступит со всеми четырьмя предметами - обручем, мячом, булавами, лентами, и особенно хороший результат надеется показать с обручем и булавами.

В конце апреля Агамирова впервые выступила на Кубке мира в Баку. По словам гимнастки, в ходе этих соревнований она получила большой опыт, и теперь меньше волнуется, принимая участие в крупных спортивных мероприятиях. Так, после Кубка мира она выступала на соревнованиях в Болгарии, где попала в финал во всех упражнениях, а с лентой заняла четвертое место.

Отвечая на вопрос о том, кого она считает самым сильным соперником Азербайджана в художественной гимнастике на Играх исламской солидарности, Агамирова сказала, что считает таковой команду из Узбекистана.

(Автор: Елена Косолапова)