Ильхам Алиев принял участие на церемонии по случаю Дня Победы

2017-05-09 10:30 | www.oxu.az | 3

9 мая в Баку состоялась торжественная церемония по случаю 72-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Как сообщает Oxu.Az, на церемонии приняли участие Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Встретившись с ветеранами, Президент Ильхам Алиев поздравил их с Днем Победы.

Президент Азербайджана возложил венок к памятнику дважды Герою Советского Союза, генерал-майору танковых войск Ази Асланову, встретился с членами его семьи, поздравил их с праздником Победы.

Глава государства сфотографировался на память с ветеранами Второй Мировой войны.

Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед Верховным главнокомандующим. В мероприятии участвовали официальные лица государства и правительства Азербайджана.

A.M.