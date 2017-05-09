Президент Азербайджана и его супруга приняли участие в торжественной церемонии по случаю 72-й годовщины Победы над фашизмом (версия 2)

2017-05-09 10:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - 9 мая в Баку состоялась торжественная церемония по случаю 72-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Председатель Республиканской организации ветеранов, генерал-майор запаса Дадаш Рзаев встретил главу государства Ильхама Алиева.

Встретившись с ветеранами, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поздравили их с Днем Победы.

Президент Азербайджана и Первая леди встретились с членами семьи дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, поздравили их с праздником Победы.

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев возложил венок к памятнику дважды Герою Советского Союза, генерал-майору танковых войск Ази Асланову.

Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед Верховным главнокомандующим.

Президент Азербайджана и Первая леди сфотографировались на память с ветеранами Второй Мировой войны.

В церемонии приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев и другие официальные лица.