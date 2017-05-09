Хотим войти в историю как первые победители Игр исламской солидарности в художественной гимнастике - азербайджанская гимнастка (ФОТО)

2017-05-09 10:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - У азербайджанских художественных гимнасток есть хорошие шансы стать первыми победителями в этом виде спорта на Играх исламской солидарности, считает серебряная медалистка Юношеского чемпионата Европы Жаля Пириева.

В этом году соревнования по художественной гимнастике в рамках Игр исламской солидарности будут проводиться впервые.

«Хочется войти в историю. У нас есть хорошие шансы стать первыми как в команде, так и в финале по отдельным предметам», - сказала Пириева в интервью Trend.

Гимнастка отметила, что на Играх она представит ту же программу, что и на Кубке мира в Баку в конце апреля, и надеется, что ей удастся доработать то, что не получилось, и выступить лучше.

По словам Пириевой, сейчас азербайджанские гимнастки усиленно готовятся к Играм исламской солидарности, и каждый день тренируются по 8-9 часов. Она также отметила, что самым сильным конкурентом в ходе Игр считает команду Узбекистана.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится 12 мая, пройдут в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - по 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Елена Косолапова)