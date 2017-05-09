В связи с оползнем на Агсуинском перевале подготовлен специальный проект

2017-05-09 10:51 | www.oxu.az | 3

В связи с тем, что 30 км дороги Баку-Шамахы-Евлах (Агсуинский перевал) является сейсмической и оползневой зоной для прокладки там дороги планируется подготовить специальный проект.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом в напечатанной в газете «Халг» статье «Гейдар Алиев давал высокую оценку роли дорожной инфраструктуры в развитии экономики» заявил председатель ОАО «Azəravtoyol» Салех Мамедов.

По его словам, сейчас продолжаются работы по строительству четырехполосной дороги на 13-107 км дороги Баку-Шамахы-Евлах. Реализация проекта осуществляется в несколько этапов. В этом году будут завершены работы на участках дорог: 13,3-15,1 км дороги – на территории поселка Мушвигабад, 29,6 км – Мушвигабад-Джанги, 44,6-67,5 км – Дженги-Гобустан и 67,5-91 км – Гобустан Бадалли.

A.M.