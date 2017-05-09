Началась реализация проектов по совершенствованию системы дождевой канализации Баку

2017-05-09 10:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Началась реализация 12 проектов по совершенствованию системы дождевой канализации Баку, сказал во вторник журналистам вице-премьер правительства Азербайджана Абид Шарифов.

Рабочая группа, созданная в связи с этим вопросом, уже приступила к работе, отметил он.

В целом разработаны 14 проектов по реконструкции системы, которые охватят всю столицу, сказал Шарифов.

По словам вице-премьера, на реализацию проектов выделены 14,2 миллиона манатов.

Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Рабочей группы по совершенствованию системы дождевой канализации Баку.

Согласно распоряжению, Рабочая группа должна проанализировать состояние линий дождевой канализации Баку, и с учетом перспектив социально-экономического развития, темпов роста населения, подготовить предложения по управлению системой канализации, повышению ее надежности, последовательной и поэтапной реконструкции, а также осуществлению других необходимых мер, исключающих экологические и санитарные угрозы и проблемы в этой сфере, и в течение трех месяцев представить их Президенту Азербайджана.