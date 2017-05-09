Участник телепередачи «Ферма» избил врача

2017-05-09 11:07 | www.apa.az | 3

В Шекинской центральной районной больнице произошла драка.

Как сообщил АПА свидетель, 8 мая вечером пришедший на обследование Мардан Акиф оглу Мустафаев (1990 г.р.) избил своего врача Насруллу Зияддин оглу Бейдуллаева (1973 г.р.).

Данный факт АПА подтвердили в Шекинской ЦРБ. Отмечается, что Н.Бейдуллаев является врачом реанимационного отделения. Ему был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей носа.

Отметим, Мардан Мустафаев был участником телепередачи «Ферма», которая транслировалась по каналу ARB.