Участник телепередачи «Ферма» избил врача

2017-05-09 11:20 | www.oxu.az | 3

В Шекинской центральной районной больнице произошла драка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил свидетель.

8 мая вечером пришедший на обследование Мардан Акиф оглу Мустафаев (1990 г.р.) избил своего врача Насруллу Зияддин оглу Бейдуллаева (1973 г.р.).

Данный факт подтвердили в Шекинской ЦРБ. Отмечается, что Н.Бейдуллаев является врачом реанимационного отделения. Ему был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей носа.

Отметим, Мардан Мустафаев был участником телепередачи «Ферма», которая транслировалась по каналу ARB.

A.M.