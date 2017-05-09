Житель Гянджи перерезал горло беременной женщины

2017-05-09 11:35 | www.oxu.az | 3

В Гяндже муж перерезал горло беременной жены и нанес себе ножевое ранение в попытке суицида.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на территории расположенного в Кяпязском районе так называемого «Воробьиного рынка» («Sərçə bazarı») житель Гянджи Рамин Кямиль оглу Гараев 1988 г.р. перерезал горло бывшей беременной жены Ульвии Алиевой 1983 г.р. и нанес себе ножевое ранение с целью суицида.

У.Алиева госпитализирована в Гянджинскую городскую больницу Аббаса Сихата №1. Р. Гараев госпитализирован в больницу скорой помощи города Гянджа. Состояние обоих больных тяжелое.

Как сообщили родственники У. Алиевой, что инцидент совершен на почве ревонсти.

Р. Гараев и У. Алиева создали семью, однако развелись из-за отсутствия детей. Работающая в одной из больниц медсестрой У. Алиева вышла замуж во второй раз.

Оба пострадавших доставлены в больницы. Беременная женщина была прооперирована, однако состояние ее оценивается как тяжелое.

По факту начато расследование.

A.M.