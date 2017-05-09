В Москве проведен Парад Победы

2017-05-09 12:47 | www.apa.az | 3

На Красной площади в Москве в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне был проведен Парад.

Как сообщает московский корреспондент АПА, в параде приняли участие президент России Владимир Путин, президент Молдовы Игорь Додон, официальные лица государства и правительства России.

В этом году в мероприятии принимают участие порядка 10 тысяч военных, 114 единиц боевой техники и 72 военных самолета и вертолета. Парад принял генерал армии, министр обороны России Сергей Шойгу. Он отрапортовал президенту о готовности всех родов войск.

Сначала прошел марш 28 парадных расчетов пешей колонны - военнослужащих высших военных учебных заведений (военных академий, институтов, училищ), суворовских, нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащих Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России. В колонне был представлен женский парадный расчет.

Затем на Параде прошла боевая техника.

Военная авиация не приняла участия в Параде Победы в Москве из-за погодных условий.

После парада В.Путин и И.Додон встретились с ветеранами Второй мировой войны, возложили венок к памятнику Неизвестному солдату.