Попытки армянского лобби помешать проведению азербайджанцами мероприятия в Лос-Анджелесе не удались – ФОТО

2017-05-09 11:53 | www.oxu.az | 3

В американском городе Лос-Анджелес при организационной поддержке Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе и ИВ Насиминского района Баку был проведен концерт, посвященный 94 годовщине Гейдара Алиева. Проведенный в театре Орфеум был принят овациями 2 тысяч американцев.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Генконсульстве.

Генеральный консул Насими Агаев рассказал о значимости этого дня. Дипломат рассказал об исторической службе Гейдара Алиева в государственном строительстве. По его словам, в 1993 году Гейдар Алиев по настоянию народа вернулся в Баку, за короткий период добился стабильности в стране, осуществил важные политические и экономические реформы, начал проводить опирающуюся на национальные интересы политику, заложил основу стремительного развития современного Азербайджана. Н.Агаев заявил, что стратегия развития Азербайджана, разработанная Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым.

В своем выступлении глава ИВ Насиминского района Асиф Аскеров отметил, что Гейдар Алиев способствовал тому, что наша страна и народ достигли больших успехов в сфере строительства современного государства.

После презентации в Лос-Анджелесе со стороны Генконсульства Азербайджана видеоматериалов, рассказывающих о жизненном пути Гейдара Алиева, была представлена концертная программа, в которой принял участие ректор Национальной консерватории, народный артист, профессор Сиявуш Керими. Были продемонстрированы различные жанры азербайджанской музыки. Высокое исполнительское искусство продемонстрировали при исполнении различных песен, мугамов, теснифов, симфонических произведений народные артисты Мансум Ибрагимов, Самир Джафаров, Азер Зейналов, заслуженная артистка Айгюн Зейналова, молодая исполнительница Арзу Алиева, заслуженные артисты Эльчин Гашимов (тар), Эльнур Ахмедов (кяманча), Ширзад Фаталиев (балабан), известные исполнители Айдын Алиев (гармонь), Эльшан Гасымов (нагара) и Наргиз Алиева (рояль). В исполнении танцовщицы Роялы Алиевой зрителям были показаны зажигательные танцы.

В исполнении калифорнийского балета «Сан-Диего» вызвал большое внимание вальс из балета Гара Гараева «Семь Красавиц».

В Генконсульстве заявили, что радикальное и агрессивное армянское лобби Лос-Анджелеса сначала пыталось любыми способами помешать проведению концерта. После того как им не удалось добиться грязных целей, армяне в день мероприятия провели акцию протеста перед театром Орфеум. Однако зрители безучастно отнеслись к этой акции. Таким образом, армянское лобби в очередной раз потерпело фиаско.

A.M.