Узбекистан празднует День Победы над фашизмом

2017-05-09 12:02 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Сегодня народ Узбекистана, как и народы многих стран мира, празднует 72-ю годовщину Победы над фашизмом.

9 Мая с 1999 года отмечается в Узбекистане как всенародный праздник - День памяти и почестей. В этом году празднование Дня Победы проходит под девизами "Героизм, долг и самоотверженность" и "Почитание памяти предков — священная ценность".

С раннего утра тысячи людей целыми семьями идут почтить память павших к монументу «Скорбящая мать», мемориальному комплексу "Братские могилы", где похоронены 1,5 тысячи солдат и офицеров, умерших от ран в госпиталях, к таким же мемориалам в других городах Узбекистана, а также к местам захоронений родных и близких, воевавших на фронтах, но не доживших до сегодняшнего дня.

В 1941-1945 годах на фронты Великой Отечественной войны были призваны более 1,433 миллиона узбекистанцев из 6,5-миллионного населения республики. С полей сражений не вернулись 450 тысяч погибших в боях, 640 тысяч человек получили ранения, 130 тысяч пропали без вести. За годы войны 120 тысяч узбекистанцев были награждены орденами и медалями, 338 - удостоены звания Героя Советского Союза, 83 стали кавалерами орденов "Славы".

На территории республики было сформировано 15 дивизий и бригад, военные училища, дислоцированные в Ташкенте, подготовили для фронта несколько тысяч командиров и политработников. На территории Узбекистана были развернуты 160 госпиталей, в которых за годы войны было размещено около 165 тысяч раненых бойцов, из них около 145 тысяч после выздоровления вернулись в строй.

В годы войны в республику были эвакуированы с оккупированных территорий десятки крупных промышленных предприятий, которые в кратчайшие сроки начинали выпускать продукцию для фронта. Основной рабочей силой стали женщины, старики и подростки. Вся страна жила одним лозунгом – «Все для фронта, все для Победы!».

Основная часть промышленности республики была перепрофилирована на производство вооружения и военной техники. Из Узбекистана на фронт были направлены 2,1 тысячи самолетов, 17,3 тысячи авиамоторов, 17,1 тысячи минометов, 22 миллиона мин, 560 тысяч снарядов, пять бронепоездов, 7,5 миллиона гимнастерок, 2,6 тысячи телогреек, более двух миллионов пар сапог и ботинок. За годы войны сельское хозяйство Узбекистана дало стране 4,806 миллиона тонн хлопка-сырца, более 54 тысяч тонн шелковичных коконов, 1,282 миллиона тонн зерна, 482 тонн картофеля и овощей, около 58 тысяч тонн фруктов и винограда, 36 тысячи тонн сухофруктов, около 260 тысяч тонн мяса, 22,3 тысячи тонн шерсти.

Узбекский народ дал приют и тепло более 1,5 миллиона эвакуированным из оккупированных областей бывшего СССР, в том числе почти 200 тысячам детей-сирот, более 4,5 тысячи детей были усыновлены узбекскими семьями.

Ветераны войны и трудового фронта пользуются в Узбекистане особым уважением и граждан, и государства. Проходят встречи с ветеранами студентов и школьников, их поздравляют подарками и цветами. Сегодня в республике проживает более 1,6 тысячи участников войны и около 45 тысяч работников трудового фронта.

В этом году, помимо денежного вознаграждения в размере двух миллионов сумов (около 550 долларов), одиноким ветеранам в Узбекистане к 9 Мая отремонтировали жилье, а тем, кто не имел его в собственности, вручили сертификаты на новые квартиры. Участники войны, желающие приобрести какой-либо из отечественных автомобилей, получили сертификат на покупку машины без очереди.

Ко Дню Победы центр UZINFOCOM запустил сайт «Xotira.uz» («Память»), посвященный ветеранам войны. На сайте под девизом «Мы помним. Мы благодарим» впервые за историю республики воедино собраны имена ныне живущих героев-участников страшной войны, их фотографии, истории с описанием их подвигов.

Во всех регионах страны состоятся торжества, во время которых будут показаны инсталляции композиций времен войны, улицы и площади городов и сел будут оформлены плакатами и стендами, посвященными этой дате.

Официальная программа праздничных мероприятий начнется в Ташкенте на территории НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени Махмуда Мирзаева. Здесь президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретится с ветеранами войны и труда, приглашенными из регионов страны.

Продолжит мероприятия торжественная церемония возложения венков к памятнику "Скорбящая мать" на площади "Мустакиллик" с участием руководства страны и диппредставительств, аккредитованных в Узбекистане. После этого официальные делегации смогут присоединиться к собравшимся у мемориала "Братские могилы".

Вечером в Ташкенте по традиции прозвучит салют в честь праздника Победы.

(Автор: Демир Азизов)