Kars'ta askeri araç devrildi: 6 yaralı

2017-05-09 12:31 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Kars'ın Kağızman ilçesinde zırhlı bir aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, il merkezinden Kağızman'a göreve giden jandarma personelini taşıyan zırhlı araç, ilçenin Denizgölü mevkisinde sürücüsünün yola aniden çıkan bir sürüye çarpmamak için manevra yapmasının ardından kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan 6 asker yaralandı.

Yaralılardan 4'ü Kağızman'da, ikisi ise il merkezindeki Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Askerlerin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, bazı askeri yetkililerin yaralıları ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldığı öğrenildi.