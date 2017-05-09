Şanlıurfa'da şafak operasyonu: 20 gözaltı

2017-05-09 12:36 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bu sabah düzenlenen şafak operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgeye göre, Viranşehir'de bir çok mahallede bu sabah şafak operasyonu yapıldı. Cumhuriyet, Şırnak, Hürriyet ve Yenişehir mahallelerinde yapılan baskında 20 kişi gözaltına alındı. Evlerinde bulunamayan bazı kişilerin de arandığı belirtildi. Operasyonlar devam ediyor.