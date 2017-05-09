Обнародована погода на завтра

2017-05-09 12:17 | www.oxu.az | 2

10 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами ожидается слабый туман. Вечером временами будет пасмурно. Северо-западный ветер днем сменится на порывистый юго-западный.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16°, днем 25-30° тепла, в Баку ночью 14-16°, днем 27-29° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Местами ожидается слабый туман. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-18° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 15-20° тепла.

A.M.