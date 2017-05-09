Парад Победы в Москве завершился – ВИДЕО

2017-05-09 12:43 | www.oxu.az | 3

После того, как знаменные группы Преображенского полка вынесли на Красную площадь государственный флаг РФ и знамя победы в Великой Отечественной войне, министр обороны России Сергей Шойгу поприветствовал военнослужащих, собравшихся на площади. Затем президент России Владимир Путин произнес торжественную речь, прозвучал гимн РФ и парадные расчеты начали торжественное шествие войск.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, военный парад традиционно открыли барабанщики Московского военно-музыкального училища министерства обороны России им. Халилова. После прохождения знаменных групп знамени победы, государственного флага Российской Федерации и знамени Вооруженных сил России в сопровождении почетного караула трех видов вооруженных сил — Сухопутных Войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота — на Красную площадь вышли самые юные участники парада — рота Московского суворовского училища.

В составе пешей колонны также прошел сводный парадный расчет девушек-военнослужащих от Военного университета Минобороны РФ, филиала Военной Академии материально-технического обеспечения им. Хрулева и Военно-космической академии им. Можайского.

Движение колонны военной техники открыл танк Т-34-85.

Во время Парада были продемонстрированы впервые участвующие в параде Победы новейшие «арктические» варианты уже известных образцов вооружения противовоздушной обороны – зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА». Оба выполнены на базе двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30 и приспособлены для передвижения в условиях абсолютного отсутствия дорог и низких температур.

Замкнули колонну военной техники перспективные боевые машины пехоты на платформе «Бумеранг», которые проследовали за подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Ярс».

A.M.