Путин: победа Советского Союза над фашизмом навсегда останется в истории

2017-05-09 12:06 | www.trend.az | 3

Победа Советского Союза над фашизмом навсегда останется в истории человечества вершиной торжества разума над варварством, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Триумфальная победа над этой страшной тоталитарной силой навеки останется в истории человечества вершиной торжества жизни и разума над смертью и варварством. Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней",- сказал Путин, принимая парад Победы на Красной площади в Москве.

Как заявил он, "эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить прежде всего из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства, из-за разобщенности ведущих стран мира".

Путин подчеркнул, что "советский народ совершил невозможное и повернул назад кровавое колесо Второй мировой войны", сокрушил нацизм.

"Мы никогда не забудем, что свободу Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды",- сказал президент РФ.

Он подчеркнул решающую роль Советского Союза над фашизмом.