Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

2017-05-09 12:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром местами слабый туман. Северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем - 25-30, в Баку ночью - 14-16, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 45-55 процентов.

В районах Азербайджана ночью и утром местами туман, в первой половине дня в некоторых западных районах возможны кратковременные грозовые дожди.

Восточный ветер днем усилится. Ночью - 13-18, днем - 27-32, в горах ночью - 7-11, днем - 15-20 градусов тепла.