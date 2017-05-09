Devlet Bahçeli: İdamı getirelim alttan almayalım

2017-05-09 12:48 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı grup toplantısında önemli konulara değindi. CHP'ye yüklenen Bahçeli, idam konusunda da bir an önce kararın çıkması gerektiğini söyledi.

"MHP SIRTINDA KURBAN KESTİRMEYECEKTİR"

Sorunlara milli çözümler üretilmesi şarttır. Türk milliyetçiliğinin söyleyeceği sözler vardır.

MHP sırtında kurban kestirmeyecektir. Davasını bilmeyene ne tanık ne kefil oluruz. Gücümüze güç katıp yolumuza devam edeceğiz. MHP elinde hançerle dolaşan siyasi çürümüşlere teslim olmayacaktır.

CHP BİZİMLE UĞRAŞIYORDU ŞİMDİ GİRDABIN İÇİNDE

16 Nisan sonrası olmayan ganimeti paylaşmaya kalkanları gördük. Çevremizde tuzak kurmaya çalışıyorlardı. Fitne fesat için uğraşıyorlardı. Dün bizimle uğraşanlar bugün kavgaya tutuştular.

MHP'yi hedef alan ana merkezinde şimdi yangın çıkmıştır. CHP kaosun dibinde, anlaşmazlıkların girdabındadır. CHP'nin yanında hizalanan diğerleri ise vurgun yemiş haldedir.

"ECDADIMIZIN DUASINI ALMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

16 Nisan'dan sonra parti kurma girişimlerine girişenlerin hali ortadadır. Hava koklayanlar hayal aleminden çıkamayan siyasi mahluklardır.

Bunlar birbirlerini yerken MHP milli siyasetiyle Türk milletine hizmet edecektir. Ecdadımızın hayır duasını almak için çalışacağız.

Hiçbir zaman bizim için siyaset kısa süreli menfaat yolu değildir. Duruma göre şekilden şekile girenlerin yeri değildir.

MHP Türk milletinin ta kendisidir. İlkeliyiz, iradeliyiz, ilk günkü gibi azim doluyuz.

Siyasetimizin öznesi insan, nesnesi devlet, yüklemi demokrasi, cümlesi millettir. Biz kirli ve ucuz siyasetin batağına saplanmadık.

TÜRK MİLLETİ KÜRDİSTAN'A İZİN VERMEZ

Kurulması istenen Kürdistan için adeta son rütuşlar yapılmaktadır. Türk milleti 7 düvel bir araya gelse Kürdistan fitnesine asla asla izin vermeyecektir.

Kürt kökenli kardeşlerim oyuna gelmeyecektir. Türk milleti birdir ve bütündür. Biz bu kutlu toprakları şehit kanlarıyla vatan yaptık. İmanın karşısında bir şey tutunamaz. İnanç ecdadımızdan kalan mirastır.

Bu millet asla teslim olmayacaktır. Teminat Türk milletidir. MHP bu ruhu yaşatmaya son neferine kadar yaşatmaya yeminlidir.

"İDAMI GETİRİP KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESELİM"

AB'nin 15 Temmuz FETÖ darbesine ve terör örgütü PKK'ya bakış açısı ortadadır. AB, Türkiye'ye şaşı bakışını muhafaza etmektedir. Türkiye Avrupa Birliği'nin oyuncağı değildir. Şamar oğlanı hiç değildir.

İdam cezasının getirilmesi, yasanın kabul edilmesi hususunda MHP tüm gücüyle vardır. Vatan hainlerine ceza ise ceza idam ise idam... Biz dün ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Türk milletinin kesinlikle affı olmayacaktır.

İdam cezası toplumsal bir taleptir. Durmayalım, alttan almayalım, Türkiye'nin kendi göbek bağını nasıl keseceğini gösterelim.