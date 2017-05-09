ВВС Турции нанесли удары по позициям террористов на севере Ирака
2017-05-09 12:26 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удары по позициям боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в районах Метина, Зап, Авашин-Басьян и Гара на севере Ирака, сообщает во вторник сайт Генштаба турецких ВС.
Отмечается, что террористы готовили атаки с территории Ирака на приграничные турецкие блокпосты и военные базы.
В результате авиаударов уничтожены семь укрытий и три лагеря террористов.
Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес порядка 40 тысяч жизней.
РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
(Автор: Орхан Гулузаде)
@o_quluzade