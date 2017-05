Марина Дурунда выступит на Играх исламской солидарности под азербайджанскую мелодию "Сары гелин" (ФОТО)

2017-05-09 12:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Лидер команды Азербайджана по художественной гимнастике, серебряный призер Евроигр Марина Дурунда представит на Играх исламской солидарности четыре новые программы. Об этом она сказала во вторник в интервью Trend.

“В этом году четыре новые программы. Выступление с обручем пройдет под песню Аллы Пугачевой "Нас бьют, мы летаем". Выступление с мячом будет под азербайджанскую мелодию "Сары гелин" (Sarı Gəlin), так что, думаю, зал должен хорошо отреагировать. Выступление с лентой – под песню Луи Армстронга Let my people go - это для меня новый стиль, такого у меня еще не было. Надеюсь, всем понравится. И булавы будут под музыку из фильма "300 спартанцев", - сказала Дурунда.

Гимнастка отметила, что из-за травмы руки, полученной полтора месяца назад во время соревнований во Франции, она пока не успела представить эти программы на международной арене.

"До травмы я была в хорошей форме. Мы уже ехали на первый старт, претендовали на хорошие места, и интересно было, как оценят, потому что новый цикл, новые правила. Но, к сожалению, от травмы никто не застрахован", - сказала Дурунда.

Она отметила, что постаралась сделать все возможное, чтобы быстро восстановиться, и приложит все усилия, чтобы показать свой максимум на Играх исламской солидарности.

"Я, конечно же, хочу выступить хорошо во всех четырех упражнениях, попасть во все четыре финала, взять "золото" во всех видах программ. Также поборемся за "золото" в командном зачете", - сказала Дурунда.

Гимнастка отметила, что ей всегда интересно участвовать в таких масштабных соревнованиях, какими будут Игры исламской солидарности в Баку. Кроме того, по ее словам, сразу же после Игр пройдет Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Таким образом, по результатам выступления на этих соревнованиях можно будет при необходимости внести коррективы в программу перед европейским первенством.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится 12 мая, пройдут в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - по 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Елена Косолапова)