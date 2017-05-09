Для участия в Исламиаде из Беларуси в Азербайджан прибудет большая делегация

2017-05-09 13:23 | www.apa.az | 2

В связи с IV Играми исламской солидарности из Беларуси в Азербайджан прибудет большая делегация.

Как сообщает АПА, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

По словам посла, делегация, состоящая из представителей различных министерств и управлений, приедет в Баку, чтобы перенять у Азербайджана опыт проведения международных соревнований.

«Беларусь проведет у себя II Европейские игры. Мы хотим продолжить эту прекрасную азербайджанскую традицию. Для того чтобы перенять этот опыт в Азербайджан приедет делегация в составе руководства администрации города Минск, официальных лиц министерств спорта, культуры и туризма, транспорта», - отметил посол.