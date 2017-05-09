В Сумгайыте мать и ребенок умерли во время родов

2017-05-09 13:21 | www.oxu.az | 2

В Сумгайыте мать и ребенок умерли во время родов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, случай произошел в Родильном доме №1 города Сумгайыт.

Акперова Гюльнара Тейар гызы 1979 г.р. скончалась во время родов, как и рожденный ею ребенок.

Семья Акперовых обратилась в соответствующие органы с жалобой на халатность врачей. На основе жалобы тела матери и ребенка направлены в центральный отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту ведется расследование.

A.M.