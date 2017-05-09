Нефтяная корзина ОПЕК 8 мая подорожала

2017-05-09 12:52 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК восьмого мая составила 46,87 доллара за баррель, что на 0,31 доллара больше показателя пятницы, сообщили Trend во вторник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Цены на нефть во вторник незначительно растут на ожиданиях инвесторов по продлению Венского соглашения по снижению добычи.

По состоянию на 12:31 вторника, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,26 процента - до 49,47 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,28 процента — до 46,56 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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