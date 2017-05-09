Президент Турции прибыл с официальным визитом в Кувейт

2017-05-09 13:20 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Кувейт.

В рамках визита запланирована встреча с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом ас-Сабахом в формате один на один и расширенном составе.

В ходе встречи будут обсуждены двусторонние отношения стран, а также региональные и международные процессы.

Президент Турции также примет участие в церемонии закладки фундамента нового пассажирского терминала международного аэропорта Кувейта, тендер на строительство которого выиграла одна из частных турецких компаний.

Президента Эрдогана в поездке сопровождают министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак и министр транспорта, судоходства и коммуникаций Ахмет Арслан.

(Автор: Орхан Гулузаде)

@o_quluzade