Президент Турции прибыл с официальным визитом в Кувейт
2017-05-09 13:20 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Кувейт.
В рамках визита запланирована встреча с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом ас-Сабахом в формате один на один и расширенном составе.
В ходе встречи будут обсуждены двусторонние отношения стран, а также региональные и международные процессы.
Президент Турции также примет участие в церемонии закладки фундамента нового пассажирского терминала международного аэропорта Кувейта, тендер на строительство которого выиграла одна из частных турецких компаний.
Президента Эрдогана в поездке сопровождают министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак и министр транспорта, судоходства и коммуникаций Ахмет Арслан.
(Автор: Орхан Гулузаде)
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