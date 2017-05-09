Азербайджанский рефери будет судить боксерские поединки на Исламиаде в Баку

2017-05-09 13:26 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский рефери вошел в список судей, назначенных судить поединки на соревнованиях по боксу, которые будут проведены в Баку в рамках IV Игр исламской солидарности. Об этом Trend во вторник сообщили в Федерации бокса Азербайджана

На соревнованиях по боксу среди мужчин, которые пройдут 12-18 мая, одним из рефери будет Мехман Мурсалов.

Отметим, что члены азербайджанской команды на Исламиаде выйдут на ринг во всех 10 весовых категориях.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится 12 мая, пройдут в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - по 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев)

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