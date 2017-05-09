Число погибших в результате взрыва на шахте в Иране увеличилось
2017-05-09 13:49 | www.apa.az | 3
Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в Иране возросло до 43 человек.
Как сообщает тегеранское бюро АПА, сегодня подняли на поверхность тело последнего погибшего шахтера на иранской шахте «Земестан Юрт» в провинции Голестан.
Отметим, 3 мая произошел взрыв в угольной шахте на северо-западе Ирана.
Несмотря на усилия, спасатели не смогли освободить оставшихся под обломками людей.
Причинами взрыва указываются неправильная установка батареи в локомотиве, короткое замыкание и взрыв метана.
Во время взрыва пострадали 69 человек.
По факту возбуждено уголовное дело.