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Число погибших при взрыве на шахте в Иране увеличилось до 43

2017-05-09 13:35 | www.trend.az | 3

Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в иранской провинции Голестан достигло 43 человек, сообщает агентство IRNA.

Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали 35 человек.

Излеченные из-под завалов тела были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Взрыв в угольной шахте произошел днем3 мая неподалеку от города Азадшахр в провинции Голестан. По данным агентства Fars, на шахте в момент взрыва находились 500 человек, взрыв произошел, когда проходила пересменка. Ранее глава скорой медицинской помощи страны Пир Хосейн Куливанд сообщил, что под завалами находятся по меньшей мере 90 человек.

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