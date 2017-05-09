Джон Перри – американcкий офицер, погибший в бою за Советскую Латвию – ВИДЕО

2017-05-09 14:00 | www.oxu.az | 3

В годы Великой Отечественной войны в Прибалтике в рядах Красной Армии против нацистов сражались не только русские, латыши, евреи, азербайджанцы или казахи, но также американцы! По крайней мере, один из них – младший лейтенант Джон Ананьевич Перри (John Perry, родом из города Эри, Пенсильвания), командир взвода 37-го стрелкового полка 56-й стрелковой дивизии – погиб в бою против нацистов в Курляндском котле недалеко от города Тукумс.

Как передает Oxu.Az, весной 1942 года его старшие братья красноармейцы Вильям и Майк погибли, защищая Ленинград, а родители и младшие братья – умерли от голода в блокадном Ленинграде.

Джон Перри погиб в бою 19 февраля 1945 года. После войны его останки были перезахоронены на мемориале у латвийского посёлка Спиргус (Spigrus): http://voin.russkie.org.lv/spirgus.php

«Мемориал находится в удовлетворительном состоянии. Только вот несколько лет назад какие-то вандалы на одной из стен, в которые вмурованы памятные плиты, написали слово «okupanti» (оккупанты). Вандалы не знали, что это слово они написали как раз на той самой стене с плитой, на которой увековечен американец Джон Перри. Или, как говорят латыши, Džons Perijs.

Я написал письмо в посольство США в Латвии об этом американском офицере Красной Армии. Интересно, приедут ли американские дипломаты и солдаты 9 мая, на День Победы, в Спиргус, чтобы почтить память соотечественника-красноармейца?», - написал иследователь-краевед А.Ржавин в ВКонтакте.

Репортаж о мемориале Александр Ржавин выложил в своем аккаунте на YouTube.

A.M.