Tel Aviv Büyükelçisi Ökem, İsrail Dışişleri'ne çağırıldı
2017-05-09 13:54 | www.trend.az | 1
Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası
Tel Aviv Büyükelçisi Ökem, İsrail Dışişleri'ne çağırıldı
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kudüs Vakıfları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada İsrail'e tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı, "Ezan yasağının gündeme gelmesi utanç vericidir. Kudüs semalarında ezanın susturulmasına izin vermeyeceğiz" demişti.