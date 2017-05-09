Посол России в Армении не исключил возможность расширения российской военной базы в стране

2017-05-09 14:10 | www.apa.az | 3

Российская военная база находится для того, чтобы обеспечить безопасность Армении, и возможно будет какое-то расширение на основе какой-то взаимной военной договоренности.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, об этом беседе с журналистами заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Иван Волынкин, комментируя заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности 102-й российской военной базы в Армении к борьбе с террористической организацией «Исламское государство».

«Я думаю, что министру виднее, чем послу. А так российская база тут находится для того, чтобы обеспечить безопасность Армении и в то же время для решения прочих задач», - отметил Иван Волынкин.

Касаясь возможного расширения военной базы, посол сказал: «Ну, наверно будет какое-то расширение на основе какой-то взаимной военной договоренности».

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности ряда российских военных баз за рубежом, в том числе, в Армении к борьбе с «Исламским государством».