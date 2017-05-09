В Гяндже сильный ветер обрушил крышу жилого здания и балконы квартир – ФОТО
2017-05-09 14:11 | www.oxu.az | 3
В Гяндже сильный ветер обрушил крышу жилого здания и балконы некоторых квартир.
Как передает Oxu.Az на Report, инцидент зарегистрирован на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.
Начавшийся утром сильный ветер обрушил крышу и балконы некоторых квартир 5-этажного 48-квартирного жилого здания, где проживают вынужденные переселенцы.
В настоящее время на территории города сохраняется ветреная погода.
A.M.