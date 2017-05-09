В МЧС отметили 94 годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

2017-05-09 14:23 | www.apa.az | 3

Сегодня в Академии министерства по чрезвычайным ситуациям в связи с 94 годовщиной со дня рождения Гейдара Алиева было проведено мероприятие.

Как сообщает АПА, накануне мероприятия министр, генерал полковник Кямаледдин Гейдаров, сотрудники министерства и участники мероприятия возложили цветы к памятнику Гейдару Алиеву во дворе академии МЧС.

Мероприятие началось с демонстрации документального фильма, посвященного жизни и деятельности Гейдара Алиева.

Выступивший затем министр Кямаледдин Гейдаров заявил, что жить в одно эпоху с Гейдаром Алиевым это большое счастье: «Бывшие 15 советских республик хотя и добились независимости, но Азербайджан полностью независимым не был. Оккупация Арменией азербайджанских земель, приход к власти некомпетентных людей, борьба за дележ должностей, погибающая экономика – все это не соответствует параметрам независимого государства. После прихода к власти общенациональный лидер восстановил параметры независимого государства. Закрепление в Конституции азербайджанского языка как государственного является одной из больших заслуг Гейдара Алиева перед нашим народом. Он предотвратил намерения и попытки чуждых элементов, пытавшихся поднять головы в 1994, 1995 годах. Затем была начата земельная реформа, в 1994 году был подписан Контракт века. Все это заложило основу будущего развития Азербайджана. Несмотря на падение цены на нефть, сегодня Азербайджан развивается, оказывает помощь другим государствам».

К.Гейдаров отметил, что в сердце Гейдара Алиева полыхало пламя любви к Азербайджану: «Путь Гейдара Алиева, его дела сегодня с успехом продолжаются. В настоящее время Азербайджан проводит много знаменательных международных мероприятий, он стал центром такого рода форумов. Любящие Азербайджан люди должны увековечить идеи Гейдара Алиева, каждый должен воспринимать эти идеи как отправную точку, опору. В этом случае развитие Азербайджана будет еще более стремительным».