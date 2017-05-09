Крейсер ВМС США столкнулся с южкорейским судном

2017-05-09 14:22 | www.oxu.az | 3

Корабль ВМС США столкнулся во вторник в Японском море с южнокорейским рыболовным судном.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство ТАСС.

«Американский крейсер выполнял в водах Японского моря тренировочную миссию. В результате инцидента, происшедшего около полудня, никто не пострадал», - отмечается в сообщении министерства обороны Южной Кореи.

Ранее США направили в район Японского моря атомную подводную лодку Virginia и ударную группировку во главе с авианосцем Carl Vinson, которые провели там учения с японскими и южнокорейскими ВМС.

A.M.