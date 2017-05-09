Диана Гаджиева сегодня выступит в I полуфинале «Евровидения»

2017-05-09 14:30 | www.oxu.az | 3

Сегодня, 9 мая в Киеве состоится первый полуфинал 62-го конкурса песни «Евровидение».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на vesti.az, Диана Гаджиева выступит в первом полуфинале с композицией «Skeletons». Авторы евровидийной песни, композитор и продюсер Иса Меликов и Сандра Бьерман.

Отметим, что Украина стала победительницей предыдущего конкурса «Евровидение-2016», прошедшего в Стокгольме (Швеция), с песней Джамалы «1944», набравшей 534 балла.

Даты полуфиналов – 9 мая и 11 мая, финал конкурса состоится 13 мая 2017 года.

Украина принимает конкурс во второй раз – в первый раз это было в 2005 году.

A.M.