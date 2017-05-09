Азербайджанские спортивные гимнастки готовы бороться за медали на Играх исламской солидарности - тренеры (ФОТО)

2017-05-09 14:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортивные гимнастки готовы бороться за медали на Играх исламской солидарности, сказали во вторник в интервью Trend тренеры азербайджанской женской сборной по спортивной гимнастике Нина Правдина и Геннадий Хорпяков.

"Никогда нельзя загадывать заранее, но мы рассчитываем на хороший результат", - сказала главный тренер команды Нина Правдина.

По ее словам, в этом году главные соревнования для команды - это прошедший в апреле Чемпионат Европы, Игры исламской солидарности и Чемпионат мира осенью. Тренер отметила, что на Чемпионате Европы из-за имеющихся травм азербайджанские гимнастки, к сожалению, показали не очень высокие результаты, однако, сейчас команда усиленно работает, чтобы выступить лучше на Исламиаде.

Кроме того, хорошие результаты на Исламиаде особенно важны, потому что она проходит в Баку, сказал главный тренер.

Правдина отметила, что на Играх исламской солидарности в Баку, помимо сборной по женской спортивной гимнастике Азербайджана, примут участие Турция, Индонезия и Узбекистан. Однако от Узбекистана будет только одна спортсменка - олимпийская чемпионка Оксана Чусовитина, и так как это не полная команда, в командном зачете она не участвует.

По ее словам, у Турции достаточно сильная команда, и она может составить серьезную конкуренцию азербайджанским гимнасткам.

В свою очередь, второй тренер команды Геннадий Хорпяков отметил, что азербайджанские спортивные гимнастки готовы и будут бороться за медали.

"Хотелось бы, чтобы медали разыгрались в нашей команде", - добавил он.

(Автор : Елена Косолапова)