На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,1

2017-05-09 14:27 | www.trend.az | 3

Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в 27 километрах восточнее грузинского города Ниноцминда, передает во вторник Грузия-Online.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 3,1 произошло сегодня в 10.32.

Эпицентр толчка находился на глубине двух километров в 27 километрах к востоку от города Ниноцминда, говорится в сообщении, размещенном на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

Информация о жертвах или разрушениях, вызванных сейсмособытием, пока не поступала.